Gilles Helsen nieuwe programmator 25 april 2018

In het najaar van 2015 profileerde STUK zich als Huis voor Dans, Beeld en Geluid. De voorbije jaren bouwde STUK de werking voor Dans en Beeld uit. Vanaf dit seizoen zal ook het luik Geluid verder groeien. Om dat te realiseren begint Gilles Helsen op 1 mei als nieuwe programmator Geluid in het Leuvense kunstencentrum. Enerzijds zal hij het concertprogramma samenstellen en anderzijds wordt er een innovatieve werking rond geluidskunst uitgebouwd.





Gilles Helsen studeerde musicologie aan de KU Leuven en de Sorbonne in Parijs. De voorbije jaren was hij actief als artistiek coördinator bij Musica, Impulscentrum voor Muziek waar hij werkte rond geluidskunst, hedendaagse muziek en muzikale creatie in de publieke ruimte. Daarnaast ontwikkelt hij innovatieve formats voor elektronische muziek en avontuurlijke pop. Als muzikant richtte hij het elektronica-trio SeizoensKlanken op waarbij hij keys speelt en componeert.





(BMK)