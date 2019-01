Gigantisch waterlek aan Sportkot: deel Tervuursevest voor rest van het weekend afgesloten door wateroverlast Stefan Van de Weyer HA

26 januari 2019

10u53

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 5 Leuven Aan de Tervuursevest in Heverlee, ter hoogte van de parking van het Universitair Sportcentrum van de KU Leuven, kortweg het Sportkot, ontstond zaterdagochtend rond 8.30 uur een waterlek. Er kwam flink wat water vrij, dat spoelde naar de rijbaan. Het werd zelfs zo erg dat een deel van de Tervuursevest tijdelijk werd afgesloten. Het hele weekend kon er door werkzaamheden van De Watergroep maar over één rijstrook gereden worden.

Een voorbijganger meldde rond half negen dat er een deel van de parking aan het sportkot achter Frituur Sportcentrum onder water stond. De Leuvense brandweer werkte met man en macht om het lek te vinden en te dichten. “Dat is daar al even een probleemgebied gezien het water er niet weg kan via een put, of zo”, klonk het bij de Leuvense brandweer.

Gaandeweg verslechterde de situatie en werden technici van De Watergroep Vlaams-Brabant erbij geroepen om met een graafmachine op zoek te gaan naar de breuk in de waterleiding, dat gebeurde rond half elf. Een deel van de stoep werd instabiel en zakte ook over enkele meters in.

Tussen tien en twaalf uur werd het verkeer op de Leuvense ring vanaf de Koning Boudewijnlaan in de richting van de Naamsepoort afgesloten voor alle verkeer. Sinds twaalf uur is terug één van de twee rijvakken berijdbaar en dat voor de rest van het weekend. In een eerste fase regelde de politie er het verkeer dat er toen stapsgewijs lang reed. De situatie viel daarna relatief snel in zijn plooien. Ondertussen waren de arbeiders van De Watergroep naarstig aan het graven en met twee pompen tegelijk het overtollige water aan het verwijderen.

“Technici van De Watergroep kwamen ter plaatse en begonnen na detectie van het lek met herstellingen”, zegt de Leuvense politiewoordvoerder Marc Vranckx. De werken zijn intussen voorlopig afgerond en zullen maandag definitief worden afgewerkt, dat is alvast het plan. Het water is ondertussen grotendeels weggetrokken. Het lijkt erop dat de volledige rijbaan nog niet voor maandag zal worden opengesteld, het blijft voorlopig op één rijstrook rijden. De arbeiders waren zaterdagavond nog controles aan het uitvoeren, maar het lek volledig dichten lukte hen niet. Er zullen in de loop van maandag veel ingrijpendere werken plaats vinden om het lek volledig te kunnen herstellen, dat kan dit weekend niet meer uitgevoerd worden”, aldus nog Vranckx. “Voor de fietsers en voetgangers is er tot dan een kleine omleiding achter de frituur naar het sportkot voorzien. Hun hinder blijft op die manier gelukkig binnen de perken”, besloot de commissaris. Omtrent de precieze oorzaak van de stevige breuk in deze waterleiding bestaat vooralsnog geen uitsluitsel, dat moet in de loop van de komende dagen duidelijk worden.