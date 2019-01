Gigantisch waterlek aan Sportkot: deel Tervuursevest afgesloten wegens wateroverlast Stefan Van de Weyer

26 januari 2019

10u53 0 Leuven Aan de Tervuursevest in Heverlee, ter hoogte van de parking van het Universitair Sportcentrum van de KU Leuven, kortweg het Sportkot, ontstond zaterdagochtend rond 8.30 uur een waterlek. Er kwam nogal flink wat water vrij en dat spoelde naar de rijbaan. Het werd zelfs zo erg dat een deel van de Tervuursevest tijdelijk werd afgesloten.

Een voorbijganger meldde rond half negen dat er een deel van de parking aan het sportkot achter Frituur Sportcentrum onder water stond. De Leuvense brandweer werkte met man en macht om het lek te vinden en te dichten. “Dat is daar al even een probleemgebied gezien het water er niet weg kan via een put ofzo”, klonk het bij de Leuvense brandweer.

Gaandeweg verslechterde de situatie en werden technici van De Watergroep Vlaams-Brabant erbij geroepen om met een graafmachine op zoek te gaan naar de breuk in de waterleiding. Zij kwamen omstreeks 10.30 uur ter plaatse. Ondertussen werd een deel van het verkeer rond het sportkot stil gelegd. “Het begon als een klein lek, maar momenteel is een deel van het voetpad er overstroomd en zijn er zelfs verschillende tegels ingezakt. Er kon geen verkeer meer door op de Tervuursevest ter hoogte van de Koning Boudewijnlaan, deze werd dan ook veiligheidshalve afgesloten. Er werd ter plaatse een omleiding voorzien en we regelen het verkeer ter plaatse. Er is ook iemand van het Agentschap Wegen en Verkeer gekomen om de situatie te bekijken”, vertelde woordvoerder van de Leuvense politie, commissaris Marc Vranckx.