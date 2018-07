GHB-gooier en ouders riskeren celstraf VEERTIGER GOOIT DRUGS OVER GEVANGENISMUUR "ALS VRIENDENDIENST" KIM AERTS

19 juli 2018

02u42 0 Leuven Een 42-jarige man die een flesje GHB over de muur van de Leuvense hulpgevangenis gooide, riskeert net als zijn 30-jarige kompaan twee jaar cel. Die laatste bestelde de vloeibare drugs van binnenuit. Zijn ouders uit Tielt-Winge kijken tegen een celstraf aan omdat zij het goedje meegaven met een vriend.

De gedetineerden van de Leuvense hulpgevangenis in de Maria Theresiastraat waren op zondag 4 maart in blijde verwachting. Het deed al langer de ronde dat er een pakketje met drugs over de gevangenismuur zou gekieperd worden tijdens de wandeling van 16 uur. De 30-jarige Jo A. uit Tielt-Winge had zijn vriend Bjorn C. (42) telefonisch de opdracht gegeven om bij zijn ouders de GHB op te halen om die vervolgens over de gevangenismuur te gooien. C. bond er nog een pakje speed rond en gaf nog enkele spuiten mee.





Vier gevangenen die ervan dronken werden onwel en verloren het bewustzijn. Een gedetineerde was er zo erg aan toe dat hij naar de spoeddienst moest worden gebracht na reanimatie.





Huiszoeking

Twaalf dagen na de feiten vond er een huiszoeking plaats bij de ouders van A. in Tielt-Winge. De dertiger was ondertussen op vrije voeten en in het ouderlijk huis die dag. Toen de politie aanklopte, kapte hij opnieuw de vloeibare drug GHB naar binnen met een ziekenhuisopname tot gevolg. Tijdens de huiszoeking werden ook speed, cannabis en restanten van cocaïne gevonden. De ouders Luc A. (60) en Josiane C. (59) werden samen met hun zoon voorgeleid bij de onderzoeksrechter.





Ook Bjorn C. was ondertussen in de boeien geslagen. Die omschreef zijn actie gisteren voor de rechter als 'een vriendendienst'. Zijn advocaat vroeg om voor de gevorderde twee jaar cel en 24.000 euro boete met probatie-uitstel uit te spreken. "Hij is bereid om zich te laten opnemen", sprak zijn advocaat.





Notoire druggebruikers

C. zit ondertussen nog altijd in de gevangenis, omdat hij geen bekend adres heeft en het gevaar op recidive groot is. Hij en zijn vriend zijn notoir drugsgebruikers. A. zit sinds twee weken in een instelling om aan zijn drugsproblematiek te werken. Hij riskeert eveneens twee jaar cel en 24.000 euro boete. Hij kreeg in 2015 al vier jaar cel voor drugsdelicten en de aanmaak van GHB. Zijn advocaat vroeg een voorwaardelijke bestraffing en een intensieve opname.





"Gigantische fout"

De ouders van A. riskeren elk tien maanden cel en 8.000 euro boete. De vader vond het flesje GHB naar eigen zeggen in de garage en verstopte het in het struikgewas om het later door te geven. "Een gigantische fout", gaf de vader toe. Voor hem en zijn vrouw vroeg hun raadsman de opschorting. Voor de 59-jarige moeder eventueel onder voorwaarden, omdat zij nog betrapt werd op het gebruik van speed. Vonnis 19 september.