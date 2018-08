Gezochte illegaal opgepakt aan Vaart 20 augustus 2018

02u35 0

De politie heeft zaterdagvoormiddag een klopjacht gehouden op een winkeldief. Agenten werden aangesproken door een fietser die hen wees op een handtas die door de man in de berm naast de Vaart was gegooid. De 38-jarige man die de handtas weggooide, kon door de getuige worden aangewezen. Hij kon geen geldige identiteitsdocumenten tonen. Ook de eigenares van de gevonden handtas kon worden geïdentificeerd en gecontacteerd. Kort voordien was haar tas aan de Kolonel Begaultlaan in Wilsele uit haar geparkeerde auto gestolen. De dader had daarvoor een raam vernield. Verder had hij ook nog een onbekende gsm op zak die geblokkeerd was door verschillende pogingen om hem te activeren. Hij beweerde dat hij die pas gekocht had voor vijf euro, maar dat hij de code niet kende om hem te deblokkeren. Hij werd opgepakt. Verder onderzoek wees uit dat hij illegaal in het land verbleef en geseind stond voor eerdere feiten. Er liep een bevel tot gevangenneming en onmiddellijke opsluiting tegen hem. Hij werd opgesloten in de Leuvense Hulpgevangenis (SVDL)