Gezocht: trouwfoto’s in Abdij van Park Bart Mertens

16 januari 2019

09u00 0 Leuven Al decennialang is Abdij van Park een populaire locatie om trouwfoto’s te nemen. Naar aanleiding van Valentijnsdag gaat de stad Leuven op zoek naar die huwelijksfoto’s om er een speciaal Valentijnsalbum van te maken.

“Dat album publiceren we op Valentijnsdag op de website van Abdij van Park”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a). “Wie zijn eigen trouwfoto’s of die van zijn vrienden of (groot)ouders wil delen kan surfen naar de website van Abdij van Park. Geen digitale bestanden of geen internet? Geen probleem want op woensdag 23 januari (van 13 tot 16 uur) en zaterdag 26 januari (van 10 tot 13 uur) kan je je foto’s laten inscannen aan het onthaal van Abdij van Park. Zo krijgt de herinnering van deze mooie dag een plaatsje in het Valentijnsalbum.” Meer info: abdijvanpark@leuven.be.