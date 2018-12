Gezellige doorstart voor Würst Overnemer Hendrik Winkelmans: “De Leuvenaars zijn hun worst niet vergeten” Bart Mertens

02 december 2018

17u55 0 Leuven Haute Dog-restaurant Würst in Leuven heeft een meer dan geslaagde heropening achter de rug. Nog voor overnemer Hendrik Winkelmans de deur opende, stond er zaterdagmiddag al volk te wachten. “Het was druk maar gezellig. Het is duidelijk dat de Leuvenaars het concept van Würst nog steeds in hun hart dragen”, klinkt het moe maar tevreden na twee drukke dagen.

Oprichter Jeroen Meus kwam voor zover bekend niet zelf proeven maar ongetwijfeld heeft hij er alle vertrouwen in dat zijn geesteskind ‘Würst’ in goede handen is bij overnemer Hendrik Winkelmans. Die laatste stond voor het weekend van de waarheid want de langverwachte heropening van Würst op het Margarethaplein in Leuven stond op het programma. Al snel bleek dat de ‘haute dog’ nog steeds populair is bij de mensen. “Er stond al volk voor de deur te wachten toen ik zaterdagmiddag de deur opende”, zegt Hendrik Winkelmans die samen met Diedrik Tas en Frank Plasschaert de doorstart maakt in de Leuvense vestiging. Die doorstart komt er overigens niet voor de vestigingen in Antwerpen en Gent maar dat lieten de Leuvense klanten niet aan hun hart komen afgelopen weekend. Of zoals één van eerste klanten van Würst 2.0 het verwoordde: “Eindelijk. De lekkerste worst is terug van weggeweest.”

Ik moest niet lang nadenken over de overname van Würst Hendrik Winkelmans, overnemer

Al meteen na de opening werd het gezellig druk in Würst Leuven. Voor overnemer Hendrik Winkelmans is dat de bevestiging van zijn gevoel toen hij besloot om Würst een tweede leven geven na de financiële problemen. “Ik ben sinds het begin fan van het concept”, legt Hendrik Winkelmans uit. “Zelf was ik wat je zou kunnen omschrijven als een goede klant en ik vond het doodjammer dat Würst de deuren moest sluiten door een faillissement. Het heeft niet lang geduurd vooraleer ik naar de curator heb gebeld om de nodige informatie in te winnen over een eventuele overname. En het heeft ook niet lang geduurd om de beslissing te nemen om Würst effectief over te nemen. Het concept zit goed en het product zit goed. Dan moet je niet twijfelen.”

De Leuvense afdeling van Würst kon weliswaar niet meer rekenen op de lange rijen klanten die zo typisch waren na de opening midden 2015 maar bleef toch altijd behoorlijk populair. Het financieel drama was dan ook niet te wijten aan de Leuvense vestiging maar eerder aan een te snelle groei met nieuwe zaken in Gent en Antwerpen. Overnemer Hendrik Winkelmans is vastbesloten om te leren uit de fouten die in het verleden werden gemaakt. “Het is inderdaad niet de bedoeling om zo snel mogelijk nieuwe vestigingen te openen”, klinkt het. “We houden het eenvoudig en blijven het concept trouw. Hier in Leuven gaan we Würst stabiel verder uitbouwen zonder grote veranderingen door te voeren. Nogmaals, iets dat goed is, moet je niet veranderen. De prioriteit is nu de doorstart en die is meer dan geslaagd. Het was gezellig druk op het openingsfeest. Heel wat mensen kwamen ons feliciteren en bedanken voor de heropening. We hebben er een fijn openingsweekend van gemaakt. De mensen hebben zichtbaar genoten en het doet me bijzonder veel plezier dat de Leuvenaars en de bezoekers van Leuven Würst nog steeds in hun hart dragen.”