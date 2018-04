Gewond na uitwijkmanoeuvre door dier 23 april 2018

Een 22-jarige autobestuurster uit Halle is zaterdagnacht even voor 2 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Koning Boudewijnlaan in Leuven. De vrouw reed in de richting van de autosnelweg toen er plots vanuit de middenberm een dier voor haar wagen de rijbaan opsprong. De bestuurster week uit en botste rechts op de parkeerstrook tegen een geparkeerde aanhangwagen van een vrachtauto. De bestuurster liep door de klap met de zijkant van de oplegger een pijnlijke ribbenkast en een bloedneus op. Ze was ook in lichte shock. De vrouw werd met een ziekenwagen naar het Heilig-Hartziekenhuis overgebracht, waar ze na onderzoek in observatie werd gehouden. De bestuurster legde een negatieve ademtest af. Haar wagen werd getakeld. (SPK)