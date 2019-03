Geweigerd in Gents theater, maar Leuvenaar Kwinten Van Heden (ex-Thuis) gaat door met theatermonoloog over Roger Vangheluwe Bart Mertens

06 maart 2019

18u45 2 Leuven De Leuvense theatermaker Kwinten Van Heden laat opnieuw van zich horen. De getalenteerde Van Heden doet dat met een theatermonoloog over de zaak Vangheluwe. De acteur kruipt in de monoloog in de huid van bisschop Roger Vangheluwe, maar laat ook een slachtoffer en kardinaal Danneels aan het woord. Opmerkelijk: een Gents theater weigerde de voorstelling onlangs nog.

Met de conferentie in het Vaticaan over ‘de bescherming van minderjarigen binnen de kerk’ en de recente aanklacht van voormalig bisschop Roger Vangheluwe tegen één van zijn slachtoffers is kindermisbruik in de kerk helaas weer brandend actueel. Negen jaar geleden ging er ook een schokgolf door Vlaanderen toen Mark -de neef van Vangheluwe- naar buiten kwam met een beschuldiging van seksueel misbruik aan het adres van de bisschop. Toch hulde de kerk zich in stilzwijgen, al deed toenmalig aartsbisschop Danneels nog een poging om de gemoederen te bedaren. Slachtoffer Mark schreeuwde zijn woede dan maar uit in een roman.

Een decennium later duikt de Leuvense theatermaker Kwinten Van Heden –onder meer bekend van Thuis- in het verhaal rond de zaak Vangheluwe met een theatermonoloog. In ‘CruX’ brengt Kwinten Van Heden een bijzonder herkenbaar verhaal over daders en slachtoffers. Hij wil als het ware het onbegrijpelijke begrijpen, al is dat geen eenvoudige opdracht. “De toeschouwer ontmoet drie personage: slachtoffer Mark, bisschop Roger Vangheluwe en kardinaal Danneels. Ik wil geen moraliserend vingertje opsteken, maar net de menselijkheid in het debat opzoeken. Het gaat ook breder dan de zaak Vangheluwe met verwijzingen naar #metoo en grensoverschrijdend gedrag”, zegt Kwinten Van Heden over ‘CruX’.

Het was niet evident om door de ogen van Roger Vangheluwe proberen te kijken Kwinten Van Heden, theatermaker en acteur uit Leuven

Van Heden is bij het grote publiek vooral bekend als Stijn in televisiesoap Thuis, de broer van Jens. Kwinten heeft echter veel meer in zijn mars en met ‘CruX’ bewijst hij dat eens te meer. “Het was niet evident om door de ogen van Roger Vangheluwe proberen te kijken. Het was een uitdaging maar ik krijg goede reacties van mensen die de voorstelling hebben gezien. Ze kwamen binnen met vooroordelen maar gingen op een andere manier buiten. Ik merk dat mensen beroerd worden door de voorstelling.”

Dat theater in zijn bloed zit, bleek ook toen hij naast Sien Eggers stond in ‘Wit is altijd schoon’ van Het Gevolg/HETPALEIS in een regie van Stefan Perceval. Met 66 voorstellingen trok deze productie met veel succes door heel Vlaanderen. Ook zijn eigen theatermonoloog ‘CruX’ kan overigens op veel lof rekenen. Zo liet Andrea Croonenberghs er nog het volgende over optekenen: “In tijden waarin het gevoel voor nuance vaak ver zoek is en we met oneliners om de oren worden geslagen, dwingt Kwinten Van Heden je met zijn theatertekst over ‘de zaak Vangheluwe’ tot reflectie. Hij grijpt je bij de strot, maakt je kwaad en verdrietig maar doet je ook medelijden krijgen en zelfs een klein beetje begrip opbrengen.”

Geweigerd

Nog dit: omwille van het thema werd de productie onlangs nog geweigerd in een Gents theater. “Ondanks eerder gemaakte afspraken bleek er geen discussie of overleg mogelijk met de directie. Net die weigering bewijst voor mij dat we net meer over dit thema moeten spreken”, besluit Kwinten Van Heden.

Vanaf september 2019 gaat de productie op tournee als locatietheater. Voor het seizoen 2020-2021 wordt gewerkt aan een volwaardige theatertour op Vlaamse en Nederlandse podia. Meer info: www.kwintenvanheden.be