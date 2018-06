Gewapende overval op Aldi 19 juni 2018

Een gewapende man kon gisterenochtend cash geld buitmaken in warenhuis Aldi in de J.P. Minckelersstraat in Leuven. De overvaller bedreigde de winkelverantwoordelijke maar moest zich tevreden stellen met geld uit een kassa. De kluis openen, lukte niet.





De lokale recherche van Leuven en de federale gerechtelijke politie voeren een onderzoek naar een gewapende overval bij Aldi in de J.P. Minckelersstraat in Leuven. De dader kwam omstreeks 8.20 uur aangereden met een bromfiets en bedreigde meteen een leverancier op de parking van het warenhuis. De man moest onder bedreiging van een vuurwapen, al dan niet echt, mee de winkel binnengaan. Binnen was al één winkelbediende aanwezig die eveneens werd bedreigd door de dader. De slachtoffers moesten samen wachten op de aankomst van de winkelverantwoordelijke om de kluis te openen maar dat lukte uiteindelijk niet. De dader kon wel een aanzienlijk bedrag uit de kassa buitmaken vooraleer hij vluchtte met zijn bromfiets. Het vermoeden bestaat dat het om een lokale dader gaat maar tot op heden kon de politie de man nog niet oppakken. (BMK)