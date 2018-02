Gevel beschermd pand brokkelt af 07 februari 2018

02u58 0

De gevel van een pand in de Mechelsestraat is dinsdag rond de middag beginnen afbrokken. "Het pand is beschermd. Het gaat om 'het vijfde gebod' en maakt deel uit van een reeks woningen die 'de 10 geboden' worden genoemd. Ze vormen een heel belangrijk ensemble van woningen die in belangrijke mate het karakter van de Mechelsestraat bepalen. De huizen waren oorspronkelijk eigendom van de Sint-Geertrui-abdij die ze aan particulieren verhuurde", vertelt schepen van monumentenzorg Dirk Vansina (CD&V). De drie eerste geboden werden in 1967 verwoest door een zware brand en vervangen door nieuwbouw. Het vijfde gebod dateert van omstreeks 1550. "De eigenaar heeft momenteel een restauratiedossier opgestart. Dus het ziet er naar uit dat het op redelijk korte termijn zal gerestaureerd worden", aldus nog Vansina.





(ADPW)