Gevangene staakt op dak hulpgevangenis 25 januari 2018

02u47 0 Leuven Een gedetineerde van de Leuvense hulpgevangenis is woensdag in de vooravond op het dak van de gevangenis geklommen.

De politie ging met de politiehelikopter ter plaatste om de situatie zo te overschouwen. Ook de medische diensten kwamen voor alle zekerheid ter plaatse. De man weigerde na zijn wandeling om terug naar binnen te gaan. Omstreeks 18 uur ging de gedetineerde na een gesprek met een van de inspecteurs van de politie terug naar zijn cel. Wat de reden is van zijn staking, is vooralsnog niet geweten. Of de man zijn actie veel kon opleveren was ook nog maar de vraag, want vanop de plaats waar hij zat, kon hij niet over de gevangenismuur klimmen om een eventuele ontsnappingspoging te wagen. (ADPW)