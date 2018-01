Gevangene Leuven staakt op dak van hulpgevangenis Andreas De Prycker

24 januari 2018

18u47 66 Leuven Een gedetineerde van de Leuvense hulpgevangenis heeft een tijdlang op het dak van de gevangenis doorgebracht. De politie kwam met de politiehelikopter ter plaatste om de situatie zo te overschouwen.

Ook de medische diensten kwamen ter plaatse. De man weigerde na zijn wandeling om terug naar binnen te gaan. Wat de reden was van zijn staking, is vooralsnog niet geweten. Pas na een gesprek met de directie kwam hij weer van het dak af. Zijn actie zou sowieso weinig opgeleverd hebben, want vanop de plaats waar hij zat, kon hij niet over de gevangenismuur klimmen om een eventuele ontsnappingspoging te wagen.