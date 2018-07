Gespecialiseerde neuzen speuren naar drugs 05 juli 2018

Sinds enkele jaren traditioneel tijdens Rock Werchter zijn de drugcontroles op de invalswegen naar de festivalsite. Ook gisteren hielden lokale en federale politie samen een controleactie langs de Werchtersesteenweg. Steekproefgewijs werden daarbij Werchtergangers uit het verkeer gehaald en aan de gespecialiseerde speurneuzen van enkele drughonden onderworpen. De focus van de actie, die eveneens preventief moet werken, ligt op het vatten van dealers en gebruikers van harddrugs. Ook op de weide zelf zullen agenten in burger de komende dagen controleacties uitvoeren. Het parket van Leuven maakt de resultaten daarvan later bekend. Volgens de ordediensten is Rock Werchter, in vergelijking met sommige andere festivals, echter een 'nog braaf' festival.