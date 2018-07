Gerechtsgebouw zeker jaar in de steigers DIENSTEN ZULLEN TIJDELIJK VERHUIZEN NAAR DE GANGEN KIM AERTS

23 juli 2018

02u32 0 Leuven De werken aan het Leuvense gerechtsgebouw starten volgende maand en zullen zeker een jaar duren. Omdat het merendeel van het raamwerk vervangen wordt, verhuizen sommige diensten naar de gangen. Mogelijk moeten tijdens de werken ook de politierechtbank- en assisenprocessen elders plaatsvinden.

Het justitiepaleis aan het Smoldersplein in Leuven moet tegen volgend jaar een pak energiezuiniger worden. Normaal zouden de werken starten in het voorjaar van 2017, maar door de vertraging zal er op zijn minst een winter moeten worden overbrugd. "Alle ramen aan de straatkant worden vernieuwd en al de rest zal waar nodig worden vervangen", legt rechtbankvoorzitster Greet Verellen uit. "Daardoor zullen we sommige diensten en griffies verplaatsen naar 'uitwijkzones' in de gangen. Die zullen worden afgesloten met de beveiligingsdeuren. Iedereen zal een beetje meer moeten rondlopen om overal te geraken. Maar we gaan trachten zoveel mogelijk signalisatie aan te brengen en updates op de website te plaatsen."





Uitwijken

Afhankelijk van de timing van de werken zullen de correctionele zittingen verplaatst worden naar de assisenzaal. Voor de zittingen van de politierechtbank komt het Villerscollege - waar ook het Vredegerecht gehuisvest is - in de Vaartstraat in aanmerking. Ondertussen zitten er ook nog een vijftal assisenprocessen in de pijplijn maar die zittingen komen nog niet meteen in het gedrang. "De agenda van assisen wordt afgestemd met de planning van de werken. Als dat niet blijkt te lukken, zullen we moeten uitwijken naar Brussel. Maar het is nu te vroeg om ons daar al over uit te spreken. We hebben de aannemer alleszins gevraagd om de luidruchtige werken in de voormiddag tijdens de zittingen te beperken tot het minimum", zegt Verellen. De renovatiewerken van het beschermde gebouw starten aan de zijde van het Margaretheplein en zullen kloksgewijs vorderen. De aannemer rekende minstens 250 werkdagen uit om alles rond te krijgen.





Versleten dak

Naast de isolatie van de ramen en de gevelwerken zal ook het versleten dak worden aangepakt. Waterkuipen op de zolderverdieping zullen binnenkort tot het verleden behoren. Het justitiepaleis wordt vooraan toegankelijker gemaakt voor mindervaliden door een extra lift met hellend vlak en het sas met draaideur wordt eveneens vervangen en zal dieper in het gebouw terechtkomen. Als alle werken achter de rug zijn, wordt nog gekeken om de zittingszalen een grondige beurt te geven. Die zullen dan worden uitgerust met alarmknoppen voor noodsituaties. Als alles normaal verloopt, zouden de werken eind volgend jaar klaar moeten zijn. Er werd door de overheid zo'n 2,5 miljoen euro uitgetrokken.