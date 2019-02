Gerechtelijk onderzoek naar winkeldiefstallen bij Guess ADPW

15 februari 2019

Een oplettende verkoopster van de kledingwinkel Guess in de Diestsestraat in Leuven hield vorige week vrijdag twee verdachte winkeldieven staande. Het koppel bevond zich rond het middaguur in de winkel, samen met een ander koppel. Beide koppels lieten zich verschillende keren helpen door de verkoopster. Toen de verkoopster achterin de winkel een zonnebril wilde halen, herkende ze op beveiligingsfoto’s de twee mannen en één vrouw van de koppels als verdachten van diefstallen in Guessfilialen in Antwerpen en Brussel. Ze verwittigde de politie en hield de koppels zolang mogelijk aan de praat. Eén koppel verliet de winkel voor de politie ter plaatse was. Het andere koppel, een Zuid-Amerikaanse man van 38 jaar en vrouw van 37 jaar, werd gefouilleerd. Ze hadden onder andere een loper van vitrine- en juwelenkastjes van de Guesswinkels bij zich. Ze komen ook in aanmerking voor diefstallen in de Guesswinkels in Antwerpen op 27 december 2018 en in Brussel op 5 januari 2019. Ze worden eveneens verdacht van de diefstal van 924 euro cash en ecocheques in boekhandel de Slegte in Leuven op 4 januari 2019. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek voor de diefstallen en vereniging van misdadigers. De beide verdachten werden aangehouden.