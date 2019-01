Gerechtelijk onderzoek naar verdachte dealer ADPW

11 januari 2019

Een politieploeg ging donderdag langs bij twee bewoners van een appartement in Sint-Maartensdal in Leuven nadat verschillende buren zich bij de wijkagent hadden beklaagd over de overlast die bezoekers van deze bewoners veroorzaakten. De bezoekers zouden mensen lastig vallen in de gangen en de liften. In het appartement, waar de twee bewoners thuis waren, vond de politieploeg verschillende attributen terug die gebruikt worden om drugs te verbruiken. Tijdens het bezoek belde een man aan die ongeveer 70 gram speed, een precisieweegschaal en twintig gripzakjes bij zich had. Hij gaf in zijn verhoor bij de politie toe dat hij speed dealde. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek tegen deze 37-jarige Leuvenaar op verdenking van bezit en verkoop van speed.