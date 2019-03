Gepeperde rekening voor 17-jarig heethoofd: tiener trapt deuk in politiecombi Bart Mertens

10 maart 2019

10u50 0 Leuven Een 17-jarige jongeman uit Tielt-Winge krijgt binnenkort de rekening gepresenteerd voor het beschadigen van een politievoertuig.

Twee agenten die vrijdagnacht met anoniem voertuig met blauw flikkerlicht in werking op weg waren naar een vechtpartij op de Oude Mark, hoorden in de Zeelstraat plots een harde klap. De patrouille hield meteen halt en had al snel begrepen dat er iemand op de combi had geslagen of getrapt. Een getuige duidde de dader aan die zich ondertussen stilletjes verwijderde van het incident. De agenten spraken de man even later aan maar die ontkende in alle talen dat hij de oorzaak was van de stevige deuk in de politiecombi. Dat was buiten de beelden van de bewakingscamera gerekend want daarop was duidelijk te zien dat de tiener op de combi trapte. De politie stelde een proces-verbaal op en zal de rekening opsturen naar de ouders van het minderjarig heethoofd.