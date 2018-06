Gemeentehuis mogelijk tegen de grond 26 juni 2018

Het centrum van Heverlee ondergaat in de volgende legislatuur een metamorfose. De kans bestaat zelfs dat het gemeentehuis onder de sloophamer gaat, want kandidaat-ontwerpers moeten het behoud van het gebouw niet verplicht meenemen in hun voorstel. Er was immers geen eensgezindheid.





Krijgt het voormalige gemeentehuis van Heverlee een nieuwe invulling of gaat het uiteindelijk toch tegen de grond? Dat is de grote vraag in het dossier over de geplande vernieuwing van het Heverlee-centrum. Schepen Carl Devlies (CD&V) kan voorlopig geen antwoord geven op die vraag want van eensgezindheid is geen sprake. Er zijn voor- en tegenstanders van beide scenario's waardoor het schepencollege kiest voor een compromis in de opdracht aan de vier geselecteerde ontwerpers.





"Erfgoedwaarde is belangrijk maar dat kan bijvoorbeeld ook worden ingevuld door elementen te behouden of bijvoorbeeld een deel van het gebouw", aldus de kandidaat-burgemeester van CD&V. "We geven de geselecteerde ontwerpers dus een heel open opdracht mee voor de hertekening. Wat zeker is, is dat er veel ruimte moet komen voor handel en gemeenschapsvoorzieningen. Ook een goede mobiliteit is heel belangrijk in de vernieuwing van het centrum van Heverlee. Het groene speelplein aan de Sint-Lambertuskerk moet ook blijven. De kerk zelf blijft voorlopig de hoofdkerk voor Heverlee en voor de Poolse gemeenschap. Toch wordt de oefening voor een multifunctionele invulling al eens gemaakt maar dat is nog toekomstmuziek. (BMK)