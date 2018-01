Geld uit kassa 22 januari 2018

02u33 0

Onbekenden hebben het voorbije weekend ingebroken in een cosmeticazaak in de Bondgenotenlaan in Leuven. De uitbater stelde de inbraak zaterdagochtend vast. De indringers forceerden het slot van de voordeur en konden zo de winkel betreden. De indringers gingen aan de haal met het geld dat in de kassa zat. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De bewoners die boven de zaak wonen, hadden niets gehoord. De politie onderzoekt de beelden van de bewakingscamera van de winkel. Ook de beelden van de camera's op de openbare weg zullen onderzocht worden door de politie. (BMK)