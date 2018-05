Geld en juwelen weg 19 mei 2018

In een woning in het Schorenshof in Wilsele hebben dieven overdag ingebroken.





De daders forceerden een raam en doorzochten alle kasten. Ze gingen ervandoor met geld en juwelen. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.





(KAR)