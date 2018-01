Geld en juwelen gestolen 02u39 0

De bewoonster van een woning in de Klaverstraat in Kessel-Lo ontdekte maandag dat er ingebroken was in haar huis. De inbrekers sloegen een gat in een schuifraam en drongen zo de woning binnen. Ze gingen aan de haal met geld en juwelen.





Ook in de Rotspoelstraat in Heverlee werd ingebroken door een raam te forceren. Het is nog niet duidelijk wat er juist gestolen werd. (ADPW)