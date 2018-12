Geen veilige oversteekplaats op Aarschotsesteenweg Minister Ben Weyts (N-VA) gaat niet in op voorstel van CD&V Leuven Bart Mertens

27 december 2018

17u25 0 Leuven Er komt geen veilige oversteekplaats voor fietsers op de Aarschotsesteenweg ter hoogte van de Jan Baptist Vanderelststraat in Wilsele. Dat heeft minister Ben Weyts (N-VA) laten weten aan Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers (CD&V) en Leuvens gemeenteraadslid Johan Geleyns (CD&V). Volgens Ben Weyts voldoet de locatie niet aan de juiste voorwaarden. Brouwers en Geleyns vinden een veilige oversteek voor fietsers dan weer wél broodnodig.

Dag na dag wordt de fietsende jeugd uit de wijk Kwadenhoek in Wilsele geconfronteerd met een gevaarlijke oversteek op de Aarschotsesteenweg aan de Jan Baptist Vanderelststraat. Op weg naar het Monfortcollege in Rotselaar valt de veiligheid voor de fietsers nog mee, maar op de terugweg is het een ander paar mouwen. Midden in de avondspits moeten de fietsende jongeren hopen op de goodwill van automobilisten om de drukke steenweg over te steken. Gemeenteraadslid Johan Geleyns (CD&V) stelde daarom voor om een veilige oversteekplaats aan te leggen ter hoogte van de Jan Baptist Vanderelststraat. Partijgenote en Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers pikte het idee op en legde het voor aan minister Ben Weyts (N-VA). Die liet zopas weten dat er geen veilige oversteekplaats aangelegd zal worden.

Geen voorrang

“De locatie voldoet volgens de minister niet aan de voorwaarden die de aanleg van een fietsoversteekplaats kunnen verantwoorden”, aldus Karin Brouwers. “Zo verklaart hij dat in de zijstraten aanleidende fietspaden aanwezig moeten zijn, want anders zouden fietsers die willen oversteken het fietspad langs de gewestweg blokkeren voor andere fietsers. Die fietsers zouden dan over het voetpad of de rijweg moeten rijden. Bovendien argumenteert de minister dat er in de praktijk geen verschil qua veiligheid zou zijn tussen een weg met en zonder oversteekplaats. De markering geeft immers geen voorrangsrecht aan de fietser.”

Lagere snelheid

Karin Brouwers en Johan Geleyns begrijpen het oordeel van de minister niet. “Als wachtende fietsers het fietspad zouden blokkeren dan is dat nu -zonder fietsoversteekplaats- ook het geval. Op de bewuste plek is het voetpad trouwens breed genoeg om een stuk naast het fietspad als fietsopstelstrook te gebruiken. Een fietsoversteekplaats geeft inderdaad geen voorrangsrecht, maar dat is ook niet nodig”, zegt Johan Geleyns. “Wat wel nodig is, is dat automobilisten er attent op worden gemaakt dat op deze plaats fietsers oversteken en dat ze waakzaam moeten zijn. Dat betekent onder meer dat ze hun snelheid moeten minderen om ongevallen te voorkomen. Volgens mij is een markering zeker geschikt om dat effect af te dwingen. Ik pleit er tot slot ook voor om de maximumsnelheid op de Aarschotsesteenweg over het volledige traject tussen de spoorlijn en de rotonde te verlagen van 70 naar 50 kilometer per uur.”