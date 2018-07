Geen schadevergoeding voor agressieve agenten INSPECTEURS EISTEN 9.000 EURO VAN TIENER DIE ZE TOT BLOEDENS TOE SLOEGEN KIM AERTS

26 juli 2018

02u27 0 Leuven De 16-jarige Vincent uit Leuven, die het slachtoffer werd van buitensporig politiegeweld, is door drie betrokken agenten voor de jeugdrechter gesleept. Het trio eiste in totaal 9.000 euro schadevergoeding van de tiener, maar ze vingen bot.

We spoelen terug naar de zomer van 2014. De toen 16-jarige Vincent werd in de nacht van 11 op 12 juli in Leuven geïnterpelleerd door een politiepatrouille voor wildplassen. Diezelfde nacht kwam het nog tot een tweede confrontatie. Omdat de jongen volgens de agenten duidelijk dronken bleek en al zwalpend over straat liep, werd hij meegenomen naar het commissariaat op de Philipssite. Daar liep het totaal fout. De tiener werd ondergebracht in een verhoorlokaal waar alles gefilmd werd. Zowel de inspecteur die tot tweemaal toe bij de interventie betrokken was als de tiener bleken geagiteerd. Toen Vincent rechtstond van zijn stoel, zijn gsm wegsmeet en in zijn handen klapte, werd hij bij de keel gegrepen door de bewuste agent. Daarbovenop kreeg hij een vuistslag op de onderkin gevolgd door een linker hoekslag. Daarna werd de jongen overmeesterd door minstens vijf andere inspecteurs en kreeg hij nog extra slagen in zijn ribben en op zijn gezicht dat tegen de verhoortafel werd gedrukt terwijl hij al geboeid was. Het bloed sijpelde naar beneden.





Vincent en zijn ouders dienden klacht in. Twee van de Leuvense agenten werden in eerste aanleg veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel en 600 euro boete voor het "buitensporig geweld." De twee inspecteurs riepen wettige zelfverdediging in en gingen in beroep. Daar kregen ze een zwaardere straf: 10 maanden cel met uitstel. De rechter oordeelde dat er van uitlokking geen sprake was. "Uit de videobeelden blijkt daarentegen niet dat Vincent zich daadwerkelijk als eerste fysiek agressief opstelde, laat staan tot een aanval overging. Het door hen aangewende geweld was niet wettig, totaal onnodig en flagrant excessief."





'Gebeten'

De twee agenten en een vrouwelijke inspecteur dienden op hun beurt klacht in en stelden zich burgerlijke partij. Omdat Vincent nog minderjarig was op het moment van de feiten kwam die zaak nu voor de jeugdrechter. Een van de agenten beweerde te zijn gebeten door Vincent. Verder werd de tiener nog smaad, weerspannigheid en bedreiging ten laste gelegd. De drie agenten vroegen daarom samen een morele schadevergoeding van 7.000 euro en 1.600 euro advocatenkosten. Maar de jeugdrechter wees de burgerlijke vordering af en achtte enkel smaad en weerspannigheid bewezen. "Beklaagde bleef weigeren om plaats te nemen in het politievoertuig en dit na drie maal te worden aangemaand. Hierbij werden de verbalisanten ernstig beledigd en gesmaad." Voor slagen volgde de vrijspraak, net als voor de bedreiging. Vincent, intussen 20, kwam er vanaf met een berisping. De agenten gaan deze keer niet in beroep.