Geen rijbewijs, wel onder invloed 06 april 2018

02u24 0 Leuven Een 46-jarige automobilist uit Kessel-Lo werd dinsdag omstreeks middernacht betrapt toen hij zonder rijbewijs en onder invloed van alcohol achter het stuur zat.

De man liet zich met een sportieve rijstijl opvallen aan de Vaartkom in Leuven. De anonieme politiepatrouille die hem tegenhield, moest eerst 100 kilometer per uur rijden om de veertiger in te halen. Nazicht van de nummerplaat had toen al uitgewezen dat de auto geen geldige technische keuring had.





De bestuurder werd naar de kant gehaald en mocht blazen. Hij bleek gedronken te hebben, en bovendien was zijn rijbewijs ingetrokken.





Zijn auto ging dan ook prompt aan de ketting. (ADPW)