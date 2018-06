Geen parkeerkaart voor hersteldiensten BURGEMEESTER TOBBACK ZIET VOORSTEL N-VA'ERS NIET ZITTEN BART MERTENS

26 juni 2018

02u40 2 Leuven Er komt geen speciale parkeerkaart voor kleine zelfstandigen en hersteldiensten in Leuven. Dat zegt burgemeester Louis Tobback (sp.a) die het voorstel van Katrien Houtmeyers en Lorin Parys, beiden N-VA, helemaal niet ziet zitten. "Het huidige online systeem werkt perfect. We krijgen gemiddeld 60 aanvragen per dag met pieken tot 110", aldus Louis Tobback.

De stad Leuven maakte gisteren de cijfers bekend over het aantal aanvragen voor parkeervergunningen in het autoluwe stadscentrum. Burgemeester Louis Tobback nam dat initiatief om de kritiek van N-VA te counteren op het huidige beleid. Volgens N-VA weigeren sommige leveranciers en hersteldiensten nog af te zakken naar Leuven tenzij de klant de eventuele parkeerboete voor zijn of haar rekening neemt. Lijsttrekker Lorin Parys en nummer twee Katrien Houtmeyers wilden dat probleem uit de wereld helpen met een speciale interventiekaart, maar dat ziet het stadsbestuur niet zitten.





"Ik hoor al 23,5 jaar dat men geen zelfstandigen meer vindt die naar Leuven willen komen. Dat verhaaltje klopt uiteraard niet", zegt burgemeester Louis Tobback. "De cijfers bewijzen mijn gelijk. Gemiddeld krijgen we 60 aanvragen per dag voor een parkeervergunning, met pieken tot 110 aanvragen op bepaalde dagen. In de eerste maanden van dit jaar leverden we 45 % meer vergunningen af in vergelijking met 2017. Het huidige online systeem is zeer toegankelijk en werkt goed. Het klopt dat de aanvraag vijf dagen op voorhand moet worden gedaan maar dat is een minimum voor een aanvraag met parkeerverbod. Het is ook juist dat er geen procedure 'hoogdringendheid' bestaat maar 61 % van de vergunningen werd nog dezelfde dag afgeleverd en 19 % binnen de twee werkdagen. Samengeteld is dat goed voor 80 %."





Meer menselijkheid

Toch leeft er enige onvrede bij de leveranciers en hersteldiensten over de parkeerregels in het autoluwe deel van Leuven. Zo merkte de uitbater van brasserie Improvisio in de Brusselsestraat gisteren tijdens een ontmoeting tussen Ho.Re.Ca Leuven en de kandidaat-burgemeesters nog op dat het circulatieplan wel degelijk gevolgen heeft voor de handel. Eén van zijn grote leveranciers liet optekenen dat er sprake is van -17 % in Leuven centrum en +16 % buiten Leuven. Danny Justens van Ho.Re.Ca Leuven pleit voor meer menselijkheid. "Het kan toch niet dat een vakman een proces-verbaal krijgt tijdens een herstelling, nota bene voor 11 uur 's ochtends, omdat hij volgens de letter van de wet niet aan het leveren is...Een beetje meer menselijkheid en een bredere interpretatie van de regels kunnen geen kwaad."