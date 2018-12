Geen gezellige kerst op Arenbergplein... Bart Mertens

24 december 2018

11u00 0 Leuven Het Arenbergplein in Heverlee is dit jaar niet de meest gezellige locatie om de kerstsfeer te beleven…De kerstverlichting is defect en zal deze kerst niet meer branden. De stadsdiensten hebben we lampjes in de kerstboom gehangen. “De verlichting moet volledig vernieuwd worden maar daar is nu geen tijd meer voor”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a).

Gezellige kerstverlichting is essentieel voor de kerstsfeer. Iedereen is daar over eens maar daar hebben de mensen die geregeld op het Arenbergplein in Heverlee passeren geen boodschap aan. Het plein is niet bepaald de meest gezellige locatie om de kerstsfeer te beleven en dat is te wijten aan de defecte kerstverlichting. Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) betreurt het dat het Arenbergplein een beetje in het duister is gehuld. “De kersverlichting is defect. De stadsdiensten hebben als alternatief wel lampjes gehangen in de kerstboom. Er is een aanbesteding gedaan voor nieuwe verlichting maar daar hebben we deze kerst uiteraard niets aan. We hadden ook nog extra verlichting kunnen hangen in de bomen maar dat ziet de Groendienst niet echt zitten. Dat zou nefast zijn voor de gezondheid van de bomen. Maar het komt dus in orde, helaas niet voor deze kerst.”

Oppositiepartij N-VA bleef niet bij de pakken zitten en ging zelf nog lampjes hangen op het Arenbergplein. Gemeenteraadslid Friede Aerts (N-VA) kreeg daarvoor de hulp van onder meer Lorin Parys (N-VA). “Bij kerst hoort gezellige kerstverlichting. Hopelijk komt het volgend jaar wel in orde maar het blijft jammer dat de omwonenden van het Arenbergplein het zonder gezellige verlichting moeten stellen dit jaar”, aldus de N-VA-fractie.