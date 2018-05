Geen finale voor Leuvense Sennek TRANEN IN CAFÉ SPORT ONDANKS TOPPRESTATIE VAN 'HUN LAURA' BART MERTENS

09 mei 2018

02u49 0 Leuven In de Altice Arena in Lissabon gaf Sennek - Laura Groeseneken - meer dan het beste van zichzelf, helaas zonder succes. In café Sport, de zaak van haar manager Mike Naert en Bjorn Ruytinx, vloeiden de traantjes rijkelijk na de gemiste finale. "Onverdiend", aldus de fans.

De Leuvense Laura Groeseneken ontwaakte gisteren in een droom. Nog enkele uren en ze zou op het podium van het Eurovisiesongfestival betreden in de eerste halve finale. Veel stress zou je denken maar Sennek -de artiestennaam van Laura Groeseneken- is er de vrouw niet naar om zich te laten beïnvloeden door het circus dat het festival toch wel is als we manager Mike Naert mogen geloven. De directeur van de Leuvense concertzaal Het Depot en mede-uitbater van populaire volkscafé Sport stond 'ons Laura' bij in de aanloop naar het songfestival en stelde naar eigen zeggen vast dat Sennek de rust zelve was in de laatste rechte lijn naar de halve finale.





"Ze is rustig. Ze is Laura. Ze is Sennek. Ze is helemaal klaar om die finaleplaats binnen te halen", klonk het enkele uren voor het moment van de waarheid. Dat bleek ook op het podium. Sennek gaf meer dan het beste van zichzelf en dat werd uiteraard op de voet gevolgd in het café van manager Mike Naert. Lothe Ramakers, de sterke vrouw achter Naert en tevens moeder van zijn dochter Lola (7), stond op de eerste rij om Sennek en manlief naar de finale te supporteren. "Sennek heeft het fantastisch gedaan. De finaleplaats zou meer dan verdiend zijn", klonk het hoopvol. Dochter Lola kon dat enkel beamen. "Ik denk dat ze veel kans maakt om door te gaan. Zo mooi gezongen!" Ook Rudi Hegemann, in Leuven bekend als een muziekkenner, zag Sennek een topprestatie neerzetten in Lissabon. "Ik heb Laura leren kennen in muziekwinkel Key Music waar ik werk. Ik zag meteen dat er een persoonlijkheid met veel talent voor mijn neus stond. Ik volg het Eurovisiesongfestival al vele jaren en wat ik van Sennek zag, was simpelweg goed."





Ontgoocheling

Zowel Rudi Hegemann, de innemende Lola als Lothe Ramakers bleken ernaast te zitten. Sennek haalde het niet en gaat dus niet naar de finale. Traantjes bij de kleine Lola, ontgoocheling bij de vele Leuvense supporters van Sennek. Manager Mike Naert reageerde meteen strijdvol en fier vanuit Lissabon. "Het is en blijft een loterij. Je weet het nooit zeker. Eén ding is zeker: we hebben alles gegeven. Ze is cool gebleven en heeft zichzelf gegeven. Jammer genoeg is het niet enkel een fantastisch lied en een fantastische zangeres dat je nodig hebt om de finale te bereiken. Anderzijds, dit is het begin van een verhaal voor Sennek en zeker geen einde."