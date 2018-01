Geen doorfietsroute op Ladeuzeplein 30 januari 2018

Oppositiepartij N-VA stelde onlangs voor om een doorfietsroute aan te leggen op het vernieuwde Ladeuzeplein in Leuven. Volgens gemeenteraadslid Tine Eerlingen zou dat het fietsverkeer vlotter laten verlopen. Fractieleider Zeger Debyser voegde er nog aan toe dat eventuele conflictsituaties tussen fietsers en voetgangers vermeden kunnen worden door een fietsroute op het plein.





"Het gedeelde ruimteconcept in de zone 30 heeft haar grenzen bereikt en leidt tot verkeerschaos en een onveiligheidsgevoel bij senioren en jonge fietsers. N-VA stelde ook voor om doorfietsroutes te maken in andere Leuvense straten zoals bijvoorbeeld het begin van de Tiensestraat en het begin van de Brusselsestraat. De Leuvense meerderheid ziet doorfietsroutes echter niet zitten. "In het centrum van de stad is er een zone 30 en in zo'n zone loopt het verkeer door elkaar", zegt schepen Dirk Robbeets (sp.a). Burgemeester Louis Tobback (sp.a) voegt er nog aan toe dat de stad niet de intentie heeft om fietsverkeer te verbieden op het nieuwe Ladeuzeplein. "Men moet voorzichtig fietsen in het centrum van de stad", klinkt het. (BMK)