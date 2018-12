Geen discussie over kerststal Leuven blijft trouw aan traditie tijdens Wintertijd Bart Mertens

05 december 2018

18u50 0 Leuven Schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V) heeft zopas de feestverlichting van het historische stadhuis aangestoken. Daarmee is Wintertijd officieel geopend en staat Leuven voor de donkerste maar gezelligste dagen van het jaar. “En ja, er is een kerststal. Tradities zijn er om in ere te houden. Deken De Gendt zal na de kerstmis het kindje Jezus in de stal leggen bij Jozef en Maria”, aldus schepen Vansina.

“De donkerste dagen van het jaar zijn in Leuven ook altijd de gezelligste!” Die uitspraak van schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V) vat goed samen welke invloed winterfestival Wintertijd de voorbije jaren heeft gehad op de beleving van de feestdagen in Leuven. Wintertijd is inderdaad uitgegroeid tot een vaste waarde op de Leuvense evenementenkalender. Met tal van winteractiviteiten tussen 5 december en 5 januari heeft het populaire event ook dit jaar een mooi aanbod voor de inwoners en de bezoekers van Leuven. Schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V) kijkt er naar eigen zeggen al enkele weken naar uit maar mocht gisteren eindelijk officieel de feestverlichting van het historische stadhuis op de Grote Markt aansteken. En meteen werd ook de prachtige wintertuin op de Grote Markt voor geopend verklaard onder de muzikale begeleiding van het ‘Het Brabants Trompetkwartet’.

Luvanium

“Het hart van de stad staat voor een bijzonder fijne periode met Wintertijd”, aldus schepen Dirk Vansina (CD&V). “Iedereen kan zijn of haar gading vinden in het aanbod… van genieten in de wintertuin tot de gezellige drukte op de Leuvense Kerstmarkt die al toe is aan de 31ste editie. Persoonlijk ben ik grote fan van de duizenden kaarsjes die het Groot Begijnhof in een feeëriek licht laten baden. Verder hebben we ook nog de gezellige koopzondagen want de winkels openen elke zondag in december de deuren in feestelijk verlichte straten. Ook een aanrader: het Leuvense collectief Skulmapping. Zij geven een overzicht van tien jaar originele werken met licht, van kleinschalig en vooruitstrevend indoor tot groots en ambitieus in de buitenlucht. Wie honger heeft, moet dan weer afzakken naar Foodtruck Fiesta en wie dorst heeft, kan genieten van het speciaal gebrouwen Wintertijd-bier van Luvanium.”

Geen discussie over de kerststal in Leuven. Traditie is traditie! Schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V)

Blijft de vraag: staat er in Leuven een kerststal? “Ja, er staat een kerststal en daarover gaan we niet in discussie”, aldus schepen Vansina. “Met echte schaapjes, en met Jozef en Maria. Het kindje Jezus ligt nog niet in de kerststal want hij is nog niet geboren. Deken Dirk De Gendt zal het kindje Jezus in de kerststal leggen na de kerstmis. In Leuven hechten we nog altijd veel belang aan het kerstverhaal. Tradities zijn er om in ere te houden en dat zullen we blijven doen. Er kan geen sprake van zijn dat we Wintertijd zouden beleven zonder echte kerststal.”