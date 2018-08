Geen bus in Spaanse Kroon 18 augustus 2018

Door de werken aan de Tiensesteenweg volgen buslijnen 7, 8 en 9 in de richting van Leuven een omleiding langs de Meerdaalboslaan en de Geldenaaksebaan. Ze rijden tijdelijk niet door de wijk Spaanse Kroon. Een aangepaste omleiding is volgens De Lijn niet mogelijk. Bewoners van de Spaanse Kroon die met de bus naar Leuven willen, kunnen buslijn 7, 8 of 9 nemen in de richting van Korbeek-Lo/Bierbeek want in die richting rijden de bussen wel door de wijk tot aan halte 'Dalemhof'. Daar kunnen ze overstappen op een bus die via de omleiding naar Leuven centrum rijdt. De werken aan de Tiensesteenweg duren tot 2 september. (BMK)