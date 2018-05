Geen beats, maar stilte in Barvista BLOKKENDE STUDENTEN KUNNEN TERECHT IN HIPPE NACHTCLUB ANDREAS DE PRYCKER

29 mei 2018

02u31 0 Leuven De studenten zullen deze blokperiode kunnen gaan studeren in ...Barvista, een van de populaire nachtclubs op de Oude Markt. Red Bull Study Club maakt er een coole locatie van en voorziet gratis wifi, elektriciteit, handige notitieblokken en gezonde snacks. Voor wie nood heeft aan een pauze, is er de energylounge of de gaming area.

De blok komt er voor vele studenten helaas weer aan. Dat betekent eerst lang aanschuiven in de eindeloze rij voor de bib om vervolgens in een overvolle studiezaal terecht te komen met veel afleiding. Om die problematiek uit de wereld te helpen, heeft Red Bull Barvista omgebouwd tot een coole studeerlocatie. Daar waar de studenten die vroeger veelal op café studeerden gegarandeerd tweede zit hadden, is dat nu misschien wel even anders.





"Het zal er voor een keer muisstil zal zijn zodat je rustig kan studeren. Dit kan zelfs de hele nacht door, want de clubs blijven gedurende drie dagen gewoon doorlopend open voor studenten", weet Debby Wilmsen van Diamonds & Pearls Communications. Een opmerkelijk initiatief. Bij studeren hoort soms een klein beetje comfort.





Silent disco

"Er zijn de nodige voorzieningen aanwezig om het blokken wat aangenamer te maken. In de studylounge is er gratis wifi, elektriciteit, handige study goodies (lees notitieblokken en balpennen) en healthy snacks. Voor een welverdiende pauze kan je een kijkje nemen bij de relaxte energylounge, waar je even volledig kan ontspannen. Zo kan je in de gaming area een potje tafelvoetbal spelen of de Samsung VR gaming ontdekken. Verder kan je er ook de benen losgooien tijdens de silent disco. De hele dag door worden hier de hipste beats gedraaid zodat je naar hartenlust kan dansen", geeft Wilmsen nog mee. Zie je ondanks al deze leuke voorzieningen de blok toch even niet meer zitten? Dan zorgen enkele 'motivational speakers' dat je weer nieuwe moed krijgt om verder te leren. "Wingsuit-atleet en sport & motivatiepsycholoog Cédric Dumont vertelt je alles wat je moet weten over hoe je je maximaal kan focussen, terwijl dokter Jef Geys je de beste tips & tricks meegeeft om te ontspannen en tot rust te komen. Bij de Red Bull Study Clubs zijn alle elementen aanwezig om jouw blok te laten slagen", meent Wilmsen. Afwachten of de studenten hun wekelijkse uitgaanskeet zullen erkennen als studieplek.





Concreet zal er van 11 tot 13 juni doorlopend plaats zijn in Barvista. Leuven is niet de enige stad die met dit initiatief uitpakt. Naast Barvista krijgen ook Ampere in Antwerpen en Le Cadran in Luik een soortgelijke make-over. Meer info vind je op: www.redbull.be/studyclub.