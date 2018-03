Geen akkoord tussen vakbonden en directie bij AB InBev 10 maart 2018

02u48 0 Leuven De blokkade van de depots bij AB InBev, die instaan voor de leveringen aan de horeca, gaat onverminderd verder. Ook na de tweede stakingsdag kwam er geen akkoord tussen de vakbonden en de directie. Mogelijk zou het conflict over de arbeidsvoorwaarden zich volgende week nog uitbreiden naar afdelingen in de brouwerij zelf.

De werknemers van de depots van AB InBev legden donderdag het werk neer en ook gisteren werd er niet gewerkt. Meer zelfs, als er geen schot komt in het conflict over de arbeidsvoorwaarden van de werknemers zou de staking zich volgende week wel eens kunnen uitbreiden naar de brouwerij zelf volgens de vakbonden. "De blokkade van de depots gaat onverminderd verder", zegt Kris Vanautgaerden van vakbond ACV. Meer concreet zouden er maandag door de vakbonden personeelsvergaderingen worden georganiseerd in alle AB InBev-brouwerijen om na te gaan in welke mate de werknemers van andere afdelingen zich willen aansluiten bij de stakers van de depots. Er zou immers ook onrust zijn bij andere afdelingen omdat AB InBev enkele beloofde investeringen zou hebben uitgesteld.





Volgens de vakbonden komt het bedrijf ook de belofte niet na om tijdelijke contracten om te zetten in vaste overeenkomsten. "De directie is daarentegen vragende partij om in de toekomst ook in weekendploegen interimkrachten in te zetten", laat vakbondsman Kris Vanautgaerden optekenen.





Onkostenvergoeding

Conclusie: het water tussen de vakbonden en de directie is voorlopig nog heel diep. Toch blijven de vakbonden bij hun eisen in een conflict dat begon met de verhuizing van vier Hasseltse werknemers naar het depot in Leuven. "AB InBev wil het regionaal netwerk van depots moderniseren en flexibeler maken. Het eerste depot in deze evolutie is dat van Hasselt waar vier medewerkers naar Leuven zouden verhuizen. Zij zouden ingezet worden om in Leuven de bierleveringen voor Hasseltse klanten te voorsorteren. Het Hasseltse depot zelf zou verhuizen naar een site van bpost, in vogelvlucht 850 meter verderop", aldus Kris Vanautgaerden. De vakbonden vragen nu een onkostenvergoeding voor de extra verplaatsingen en spiegelen zich daarvoor aan eerdere cao's.





De directie zou een tegemoetkoming willen doen maar volledig toegeven aan de eisen van de vakbonden zou een brug te ver zijn voor AB InBev. (BMK)