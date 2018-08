Gedrogeerde man probeert elektrische tandenborstels te stelen 24 augustus 2018

02u32 0 Leuven Een 48-jarige man uit Elsene werd op 12 juli 2018 op heterdaad betrapt op winkeldiefstal winkeldiefstal in de Carrefour Market aan de Koning Albertlaan in Kessel-Lo. Hij probeerde vier elektronische tandenborstels ter waarde van 550 euro buit te maken. Hij riskeert elf maanden cel.

Hij werd die dag rond 17.30 uur betrapt toen hij een winkeltas volgeladen had met condooms, glijmiddel en kousen. Hij schoof de tas voorbij een poortje achter de kassa en legde er zijn jas over. De man laadde nog vier elektrische tandenborstels in een lederen tas en ging langs de kassa zonder te betalen. De winkeldetective hield hem echter tegen. De verdachte ontkende de winkeldiefstal, maar werd in snelrecht op de zitting gevorderd. Hij stuurde echter zijn kat. "Bij de winkeldiefstal werd hij gecontroleerd en testte hij positief op cannabis en cocaïne. Hij heeft een gevuld strafblad en verkeert in staat van wettelijke herhaling. Voor de winkeldiefstal vraag ik 8 maanden cel en 600 euro boete, voor het drugbezit 3 maanden cel en 8.000 euro boete. Vonnis bij verstek op 24 september. (SVDL)