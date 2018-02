Gedigitaliseerde schepenbank toont Leuven van vroeger 20 februari 2018

02u27 0 Leuven Binnenkort zijn de 1.128 registers van de Leuvense schepenbank digitaal toegankelijk voor het grote publiek. Je kan er de verhalen van vroeger inkijken en zoals verwacht zijn dat niet enkel politieke besluiten maar ook boeiende en bijzonder herkenbare verhalen.

Hoe ging het er honderden jaren geleden aan toe in Leuven? Op die vraag kan je een antwoord vinden in de registers van de Leuvense schepenbank. Tot op heden was een duik in het verleden van de stad lang niet evident want de registers zijn uiteraard opgesteld in oud Nederlands. De stad Leuven besloot om samen met de firma Designskills werk te maken van de digitalisering van de 1.118 registers. Dat werd een werk van lange adem waaraan liefst 50 vrijwilligers werkten gedurende tien jaar in het Stadsarchief. Binnenkort is de gedigitaliseerde schepenbank toegankelijk voor iedereen. "De Leuvense schepenbank is een van de grootste bronnen over het verleden van Leuven en omstreken", zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a). "De registers werden omgezet van oud naar leesbaar Nederlands en dat leverde ons heel boeiende verhalen op die inzicht geven in wat de Leuvenaars 600 jaar geleden bezighield. De verhalen zijn verrassend herkenbaar. Het gaat onder meer over contractbreuken en burenruzies maar ook moordzaken en overlast aan huisjes van plezier passeren de revue." (BMK)