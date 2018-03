Gedetineerde die overdosis nam terug naar hulpgevangenis 06 maart 2018

02u31 0 Leuven De gedetineerde van de Leuvense hulpgevangenis die zondag na de namiddagwandeling naar het ziekenhuis werd gevoerd voor een overdosis, is zondagavond omstreeks 22 uur terug overgebracht naar de strafinrichting.

Hij is er samen met vier anderen onder bijzondere bewaking geplaatst. Dat heeft Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentaire Inrichtingen van de FOD Justitie laten weten. In totaal waren zeventien gedetineerden betrokken bij het voorval. Vier onder hen raakten bewusteloos waarvan er één naar het ziekenhuis moest. Naast dit viertal is ook nog een van de twaalf anderen onder bewaking geplaatst om zijn gezondheidstoestand verder op te volgen. Allen zijn inmiddels weer bij bewustzijn. Naar aanleiding van het voorval werd het medisch interventieplan afgekondigd en kwamen medische diensten en een MUG ter plaatse. Het gerechtelijk onderzoek naar de aard van de verboden middelen is nog volop aan de gang. Het gaat wellicht om vloeibare xtc. (ADPW)