Gedenkplaat voor slachtoffers Tweede Wereldoorlog 12 mei 2018

De restauratie van de Sint-Pieterskerk in Leuven legde een eerbetoon aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bloot. Verstopt onder een podium stonden de vijftien namen gegraveerd van concentratiekampen waar tijdens WOII Leuvenaars gevangen werden gehouden. Om die herinnering levendig te houden, werd zopas een gedenkplaat gemaakt die een ereplaats krijgt in de crypte van de Sint-Pieterkerk. "In de jaren zeventig werd een ruimer podium gebouwd rond het altaar waardoor het eerbetoon in de vergetelheid raakte", zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). "Bij de restauratie van de Sint-Pieterskerk werd het altaar vrijgemaakt en werden de namen opnieuw zichtbaar. We geven de namen nu opnieuw een ereplaats in de crypte. Er werd een nieuwe gedenkplaat gemaakt zodat het originele memoriaalaltaar intact kon blijven." (BMK)