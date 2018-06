Gedaan met kamperen aan schoolpoort DIGITAAL AANMELDINGSSYSTEEM GOEDGEKEURD VOOR ALLE SECUNDAIRE SCHOLEN BART MERTENS

09 juni 2018

02u38 0 Leuven Het is definitief afgelopen met het fenomeen 'kamperen aan schoolpoorten'. Dat is te danken aan de goedkeuring van een digitaal aanmeldingssysteem voor alle Leuvense secundaire scholen. Eerder werd zo'n systeem al met succes ingevoerd voor alle basisscholen en in de secundaire katholieke scholen.

Op 16 april stonden ouders nog aan te schuiven aan de schoolpoort van Atheneum De Ring in Leuven. Al om 7 uur 's ochtends stroomden de eerste ouders toe om hun kind in te schrijven en tegen 22 uur 's avonds was de wachtlijst al gegroeid tot liefst 130 gegadigden. Het domino-effect was een feit en voor de ouders zat er niets anders op dan de nacht door te brengen op de speelplaats van de school. Gelukkig kon de stad Leuven de ouders een iets comfortabelere overnachting aanbieden in het nabijgelegen Comeniusgebouw maar iedereen was het erover eens: dit is niet meer van deze tijd...





Voorkeur en toeval

Het fenomeen 'kamperen aan of in scholen' is nu voltooid verleden tijd want achter de schermen werd een digitaal aanmeldingssysteem voor alle Leuvense secundaire scholen goedgekeurd. Dat systeem werd eerder al met succes ingevoerd in het basisonderwijs in Leuven en ook in de secundaire katholieke scholen.





Nu sluiten het katholieke en officiële onderwijsnet de rangen in een gezamenlijk systeem. "Deze week heeft het LOP (Lokaal overlegplatform) van Leuven voor het secundair onderwijs het gezamenlijk digitaal aanmeldingssysteem voor het katholiek en het officieel onderwijs goedgekeurd", zegt Jos Vaesen van het LOP. "Het nieuwe systeem maakt de toegang tot het secundair onderwijs voor leerlingen uit het Leuvense een stuk gemakkelijker. Voortaan kunnen leerlingen zich aanmelden op een website waar ze de scholen van hun voorkeur kunnen ingeven. De toewijzing gebeurt op basis van de voorkeur en toeval."





Historische realisatie

De stad Leuven heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het nieuwe systeem door de financiële en organisatorische ondersteuning ervan. Schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani laat dan ook weten dat hij bijzonder tevreden is dat er een einde is gekomen aan kamperen aan schoolpoorten. Ook Jos Vaesen van LOP is opgetogen. Meer zelfs, hij omschrijft het digitale aanmeldingssysteem voor alle Leuvense scholen als 'historisch'.





"Dit gezamenlijk aanmeldingssysteem over de onderwijsnetten heen is werkelijk een historische realisatie voor Leuven. Ik ben bijzonder fier dat we dit hebben kunnen realiseren dank zij het wederzijds vertrouwen en de constructieve samenwerking tussen de directies van het officieel en het katholiek onderwijs in onze stad."