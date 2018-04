Gedaan met kamperen aan schoolpoort VANAF VOLGEND JAAR DIGITAAL AANMELDSYSTEEM IN ALLE SCHOLEN BART MERTENS

18 april 2018

02u38 0 Leuven Zopas kampeerden ouders nog in KA De Ring en De Wijnpers in Leuven om hun kinderen in te schrijven maar dat fenomeen is voltooid verleden tijd. In Leuven wordt vanaf volgend schooljaar een digitaal aanmeldsysteem ingevoerd over alle netten heen.

Het fenomeen 'kamperen aan scholen' om je kind ingeschreven te krijgen in de Leuvense school van je voorkeur is verwezen naar de geschiedenisboeken. Dat kondigt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a) fier aan. "Alle secundaire scholen in Leuven, ongeacht het schoolnet, beginnen voor het schooljaar 2019-2020 met hetzelfde digitaal aanmeldsysteem, net zoals eerder gebeurde in het basisonderwijs", legt schepen Ridouani uit. "Tot op heden had enkel de Katholieke Scholengemeenschap Leuven (KSLeuven) een online systeem. Ik ben heel tevreden dat er in Leuven niet meer gekampeerd zal moeten worden zoals zopas nog het geval was aan KA De Ring. Het is een enorme stap vooruit dat je inschrijven eerlijk en transparant zal verlopen vanaf volgend jaar."





Meer concreet zullen ouders een aantal scholen van hun voorkeur moeten ingeven op de website. Het digitaal systeem voorkomt ook dubbele inschrijvingen in Leuvense scholen. "Ouders schrijven hun kind soms in meerdere scholen in om pas later een definitieve keuze te maken. Dat veroorzaakt uiteraard onnodig lange wachtlijsten en stress bij ouders die nog geen goed nieuws hebben gekregen voor hun kind. Bovendien zijn de scholen verlost van heel wat administratie", zegt Jos Vaesen, voorzitter van het Leuvens Overlegplatform Secundair onderwijs.





Hoewel Leuven uniek is in Vlaanderen met een digitaal inschrijvingssysteem over alle netten heen betekent de invoering nog niet dat ouders per definitie de school van hun voorkeur krijgen toegewezen. "Alles bij elkaar is er plaats genoeg maar voor zo'n tien procent van de kinderen zal dat niet in de eerste keuzeschool zijn", aldus schepen Ridouani.





Afstand geen wettelijk criterium

"Persoonlijk ben ik voorstander om de afstand tussen de woonplaats en de school mee te nemen als criterium zoals in het basisonderwijs. Ik krijg nu eenmaal niet uitgelegd aan een mama uit Heverlee dat haar kind niet in de eerste school van voorkeur terecht kan en dat een leerling uit Vilvoorde wel naar die school kan gaan. Helaas is het niet wettelijk om afstand als criterium mee te nemen bij de inschrijvingen in secundaire scholen. Gelukkig zal het merendeel van de leerlingen terecht kunnen in de school van hun voorkeur maar op termijn moeten we mikken op capaciteitsuitbreiding met extra middelen van de Vlaamse overheid. Op vijf jaar tijd wil ik duizend nieuwe plaatsen realiseren. De nieuwe school STROOM is een eerste stap in de goede richting en ook de bijkomende plaatsen in De Ring zijn welgekomen. Toch zal er meer nodig zijn want Leuven is bijzonder populair als schoolstad."