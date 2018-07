Gauwdieven riskeren tot 30 maanden cel 10 juli 2018

Vier Roemeense gauwdieven riskeren tot 30 maanden cel. Het viertal werd vorig jaar betrapt in danscafé Rumba aan de Oude Markt in Leuven. A.S. moest zijn zakken leegmaken aan de ingang maar nam toen de benen. In de Muntstraat kon hij bij de kraag worden gevat. Op camerabeelden was duidelijk te zien hoe de bende te werk ging. "Ze houden altijd oogcontact met elkaar, geven zaken door en wisselen van jas", aldus de procureur. Ook in cafés op de Oude Markt waren drie van hen betrokken bij nachtelijke dauwdiefstallen. Een week later kwamen drie van hen opnieuw in beeld toen ze op een concert van David Guetta in Hasselt mensen bestalen. Een van hen werd geïdentificeerd. Tijdens een huiszoeking werden verschillende onderdelen van gsm's aangetroffen. Ze riskeren celstraffen tussen 18 maanden en 30 maanden cel. De verdediging vroeg om de gevangenisstraffen zoveel mogelijk met uitstel uit te spreken. Vonnis op 19 juli. (KAR)