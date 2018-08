Gauwdieven ontkennen maar hebben buit op zak 28 augustus 2018

02u23 0 Leuven Twee mannen verschijnen in september voor de correctionele rechtbank in Leuven op verdenking van diefstal. Het duo wordt verdacht van meerdere gauwdiefstallen afgelopen weekend in café 't Vertier op de Oude Markt.

Tijdens een privé-feestje in de nacht van vrijdag op zaterdag werden een handtas met daarin een gsm, geld en andere persoonlijke spullen en een rugzak met een hoofdtelefoon erin ontvreemd. De slachtoffers en enkele getuigen spraken een politiepatrouille aan op de Oude Markt. De gestolen spullen werden verspreid teruggevonden op de Oude Markt en in verschillende omliggende straten. Een patrouille kon rond 1.20 uur twee verdachten staande houden dankzij een goede beschrijving van slachtoffers en getuigen. De twee mannen, een Algerijn van 28 jaar en een Tunesiër van 33 jaar, ontkenden dat ze de diefstallen pleegden terwijl ze nog een deel van de buit op zak hadden. Het parket dagvaardde hen in toepassing van het snelrecht waardoor ze zich volgende maand voor de rechter moeten verantwoorden. (KAR)