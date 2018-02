Gauwdief bij de lurven gevat 10 februari 2018

02u46 0 Leuven De politie heeft vrijdagnacht een verdachte gauwdief bij de lurven gevat. Een man verwittigde de politie rond 3 uur, omdat de gsm van zijn vriendin was gestolen.

Hij had een idee wie de dader was en kon hem aanwijzen in café De Bierkelder. Toen de politie de verdachte aansprak, merkte een andere klant van het café op dat de verdachte zijn jas droeg. Onder deze jas droeg de verdachte nog twee andere jassen.





Het bleek om een 27-jarige te gaan die illegaal in België verblijft. Hij had uiteindelijk niet de gsm van het eerste slachtoffer, maar wel haar iPod op zak. De gsm werd wel later teruggevonden op het terras van een ander café.





De twintiger werd meteen gedagvaard in toepassing van het snelrecht. Hij moet in maart voor de rechter verschijnen.





(KAR)