Gastrobar Hop nieuwkomer aan Vaartkom 10 februari 2018

02u49 11 Leuven De Vaartkom is alweer een restaurant rijker met Gastrobar Hop.

De nieuwe zaak is de volgende stap in de carrière van Bram Verbeken die meer dan vijf jaar de keuken leidde in het bekende restaurant Zarza. Verbeken heeft een passie voor bier en koken, wat hem al de titel 'Bierkok van Vlaams-Brabant' opleverde. Met Gastrobar Hop wil hij zijn fascinatie voor koken met bier nog verder verfijnen. "Tijd voor een nieuw avontuur", klinkt het. "Gastrobar Hop staat voor bistronomie in zijn puurste vorm. Een ongedwongen en oprechte aanpak die eigenlijk een ode is aan onze eetcultuur en aan ons bier. Uiteraard krijgt ook wijn een plaats op de kaart. Bij elk gerecht serveren we een passende drank. We mogen trouwens best iets minder bescheiden zijn over onze Belgische producten. We serveren gerechten met een eigenzinnige boodschap en we gaan nadrukkelijk op zoek naar kwaliteit, nostalgie en vernieuwing." Meer info: www.hop-gastrobar.be





(BMK)