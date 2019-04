GAS-boete voor studenten die in hoogtewerker klimmen ADPW

03 april 2019

Twee studenten die dinsdagnacht even na 4 uur in de Naamsestraat in Leuven in een hoogtewerker waren geklommen en lawaai veroorzaakten, hebben hiervoor een GAS-boete van de politie gekregen. Een getuige merkte de klimpartij, die niet zonder risico was, op en verwittigde de politie. Een patrouille kon even later de studenten, twee 19-jarigen uit Duffel, aantreffen. Ze gaven de feiten toe maar vonden een GAS-boete voor het veroorzaken van een beetje hinder toch overdreven.