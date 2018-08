Garage gaat in vlammen op 28 augustus 2018

Een brand heeft gisteren een garage aan de Pleinstraat in Wilsele in lichterlaaie gezet. Het vuur ontstond omstreeks 20.45 uur. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur vrijwel meteen onder controle. Hoe de brand aan de achterbouw kon ontstaan, was gisteravond nog niet meteen duidelijk. Er vielen geen gewonden bij het incident. (ADPW/KAR)