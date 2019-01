Garage brandt helemaal uit in Puttebroekstraat ADPW

07 januari 2019

15u03 0

In de Puttebroekstraat in Wilsele-Putkapel is op dit moment een brand aan de gang. De Leuvense brandweer is druk in de weer om het vuur, dat omstreeks 14 uur in de garage ontstond, te doven. Op dit moment is het nog niet duidelijk of het vuur op de woning zelf zal overslaan, maar er zal alleszins heel wat rook-en waterschade in de woning zijn. De bewoners van de woning waren niet thuis op het ogenblik van de brand. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is ook nog niet geweten. De politie heeft de Puttebroekstraat gedeeltelijk afgesloten.