GAIA voert actie met katmobiel 04 augustus 2018

02u33 0 Leuven Dierenrechtenorganisatie GAIA hield gisteren halt in Leuven met een indrukwekkende 'katmobiel'.

Op het kruispunt van de Diestsestraat en de Vaartstraat gaven vrijwilligers de passanten uitleg over de verplichte sterilisatie van huiskatten in België. "Door te informeren, vragen te beantwoorden en onduidelijkheden op te helderen, willen we ervoor zorgen dat de mensen de wet naleven", aldus GAIA-directeur Ann De Greef.





Verplicht sinds april

Sinds 1 april 2018 is het in Vlaanderen verplicht voor katteneigenaars om hun huisdier te laten steriliseren. Katten geboren na 1 april 2018 moeten vóór de leeftijd van 5 maanden gesteriliseerd worden. Katten geboren tussen 1 september 2014 en 1 april 2018 moeten voor 1 januari 2020 gesteriliseerd zijn.





Daarnaast herhaalde GAIA ook haar eis tot een btw-verlaging van 21% naar 6% voor de sterilisatie van katten. (BMK)