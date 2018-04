Frozen Yoghurtbar Moochie trekt onmiddellijk massa volk 20 april 2018

02u28 0

Leuven is sinds deze week een smulplekje rijker. Frozen Yoghurtbar Moochie opende namelijk woensdag haar deuren op het Mathieu de Layensplein. Frozen yoghurt geldt als alternatief voor ijs. Het is eigenlijk een bevroren, magere, biologische yoghurt. De yoghurt kan worden aangevuld met zogeten toppings zoals bijvoorbeels snoepjes, granen en noten. Dat alles wordt dan afgewerkt met een sausje. Bij Moochie hadden ze zich geen betere start kunnen wensen. Het weer zorgde voor een ongeziene interesse. Het heeft nochtans lang geduurd vooraleer de keten de stap naar Leuven dierf te zetten. De Gentse afdeling van Moochie bestaat al zo'n zes jaar en ook Antwerpen, Mechelen, Hasselt en zelf Heist-op-den-Berg volgden in dat kielzog. Ondertussen werd er dan toch gekozen voor de studentenstad Leuven. Als we afgaan op de rijen van de afgelopen dagen, lijkt het geen slechte keuze te zijn. (ADPW)