Friturist Mark Vanderheyden (47) overleden 09 augustus 2018

Mark Vanderheyden, uitbater van frituur 'Frit en zo...' op de Leuvensebaan in Holsbeek, is overleden. Hij had dinsdagavond zijn frituur nog afgesloten, maar kwam nooit meer thuis. Zijn stiefdochter vond hem dood op de grond. Mark stierf aan een natuurlijk overlijden. Hij zou volgende week 48 jaar geworden zijn. Naast uitbater van 'Frit en zo...' was Mark ook vennoot in café De Leivese Ton op de Bondgenotenlaan in Leuven en mede-uitbater van frituur 't Kapelleke in Wilsele, de voormalige zaak van de legendarische friturist Rafael 'Rafke' Tytgat. (ADPW)