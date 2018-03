Friturist bedreigd met pistool 07 maart 2018

02u57 0 Leuven De uitbaters van frituur 'De Frittoerist' op het Leuvense Sint-Jacobsplein werden maandagavond opgeschrikt toen zij door een zestiger uit de buurt met een pistool bedreigd werden.

"Ik was in mijn frituur aan het werken toen die man maandagavond omstreeks 20.15 uur met zijn pistool aan het dreigen was om te schieten. Hij woont tegenover de frituur en ik kon zien dat hij met zijn pistool uit het raam aan het kijken was. Ik heb de politie gebeld en zij hebben de man opgepakt. Ik ben er 100 procent zeker van dat het om een echt pistool ging, want ik kon de kogel zien zitten", vertelt Musti Hosseini van De Frittoerist. De politie werd er bijgehaald, maar volgens de agenten ging het om een alarmpistool. "De man had al langer een conflict met de uitbaters over fout parkeren in de buurt en voor hem was de maat vol. Er werd een proces-verbaal opgesteld", liet de Leuvense politie weten. Uitbater Musti Hosseini is er niet gerust op. "Ik ken die man al twee jaar en sinds enkele weken hebben we ruzie. De man heeft over heel veel zaken in zijn leven gelogen tegen mij en toen ik dat te weten kwam en hem dat zei, is hij mij beginnen te bedreigen. Eerst telefonisch en nu op deze manier. Hij ging mij vermoorden, zei hij. Ik hoop dat de politie zijn pistool gaat afnemen, want ik ben bang dat die man weleens stommiteiten kan doen", meent Hosseini. (ADPW)